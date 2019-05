Benifei, Paita e Orlando sullo stesso palco per parlare d'Europa

La Spezia - Si terrà domani, giovedì 16 maggio a partire dalle 17.45 in Sala Dante alla Spezia, l'iniziativa dal titolo: "Pensala diversa. L'Europa di domani". In un momento storico in cui cresce la minaccia dei nazionalismi, il Partito Democratico, insieme alle forze progressiste del centrosinistra, intende essere il motore di un cambiamento profondo che rilanci le politiche e le forze progressiste al governo dell’Europa, dell’Italia e del territorio. "Contro la retorica di sovranisti, che minaccia gli interessi degli italiani, occorre lavorare per un’Europa più verde, più giusta, più unita e democratica, che sappia dare valore a quelle realtà locali che sono il punto di forza della sua storia". Per questo motivo, insieme all'On. Brando Benifei, eurodeputato uscente e ricandidato alle elezioni europee, saranno presenti i sindaci e i candidati a sindaco del centrosinistra. Interverranno il senatore Vito Vattuone, segretario regionale del PD Liguria, e l'On. Raffaella Paita. Le conclusioni della giornata saranno affidate al vice segretario nazionale del Partito Democratico, On. Andrea Orlando.