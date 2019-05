Benifei: "Infopoint avvocati iniziativa eccellente"

La Spezia - L’Ordine degli Avvocati della Spezia apre presso il Tribunale uno sportello informativo, finanziato dalla Cassa forense, sulle opportunità di finanziamento e sui bandi europei per imprese, professionisti e cittadinanza. “Mi congratulo con l’Ordine degli Avvocati e la Cassa Forense per l’eccellente e necessaria iniziativa, che mira a rafforzare l’utilizzo delle risorse europee, troppo spesso sconosciute e sotto-utilizzate, che sono messe a disposizione di cittadini, imprese e professionisti –, dichiara Brando Benifei, europarlamentare spezzino e candidato alle Elezioni Europee del prossimo 26 maggio per il PD.



“In questi cinque anni ho lavorato per assicurare che i fondi UE raggiungessero i territori e venissero conosciuti e sfruttati al massimo, ad esempio grazie allo sblocco dei fondi strutturali per i liberi professionisti, in particolare il Fondo Sociale Europeo e il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale - continua. “Come relatore al Parlamento Europeo per i Socialisti e Democratici del Regolamento che istituisce il nuovo Fondo Sociale Europeo Plus, mi sono battuto per un programma più semplice e di più facile accesso, fruibile dai liberi professionisti a partire da ambiziose misure in ambito di formazione professionale e apprendimento lungo tutto l’arco della vita, per lo sviluppo di competenze digitali ma anche per finanziare bonus occupazionali e supporto all’autoimpiego. Offro allo sportello gestito dall’Ordine degli Avvocati la mia massima disponibilità a collaborare”.