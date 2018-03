Benifei: "Da Renzi una scelta inadeguata"

La Spezia - "Mi pare del tutto inadeguata alla gravità del momento la scelta di Matteo Renzi di posporre maldestramente le proprie annunciate dimissioni e non proporre una gestione più condivisa della difficile fase, a fronte della più grande sconfitta della sinistra italiana". Parola di Brando Benifei, spezzino, europarlamentare Pd.

"In una situazione del genere - prosegue su Facebook - soltanto la rifondazione radicale del partito, riaprendolo completamente a dieci anni dalla sua nascita, può salvarne l’eredità e il lavoro di questi anni, il molto di buono che ha fatto per l’#Italia e anche la consapevolezza degli errori da non ripetere.

Credo serva una forte reazione organizzata che rompa gli schemi precostituiti, da domani bisogna lavorarci tutti insieme, a partire dalla mia generazione quasi cancellata dal parlamento nazionale nelle liste e negli eletti del PD in questa tornata elettorale, salvo alcune positive eccezioni.

È il momento di mobilitarsi per evitare l’estinzione delle forze politiche di progresso, la questione va ben oltre i confini del Partito Democratico".