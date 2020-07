Bellegoni: "Aggressione omofoba figlia della cultura dell'odio"

La Spezia - L’aggressione omofoba subita qualche giorno fa a Vernazza da due ragazzi bolognesi è l’ennesimo segnale di un clima di intolleranza e di intimidazione che sta raggiungendo, nel nostro Paese, livelli allarmanti di fronte ai quali non si può e non si deve restare indifferenti.



Questo episodio di violenza che ha macchiato nuovamente i principi della convivenza democratica è figlio di una cultura dell’odio e di una vergognosa intolleranza verso la diversità e verso ogni forma di pensiero e di agire, anche politico, basato sulla libertà.



Una deriva pericolosa contro la quale, oggi più che mai, tutte le forze politiche, sociali e istituzionali che si rispecchiano in certi valori, devono prendere posizione in difesa dei fondamentali principi costituzionali.



Ai due ragazzi aggrediti vicinanza e massima solidarietà da parte mia e di tutti i Compagni del Partito Comunista Italiano.





Matteo Bellegoni

Partito comunista italiano

Segretario regionale Liguria