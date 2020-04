La Spezia - Niente da fare: il blocco del profilo del consigliere regionale Francesco Battistini pare essere stato bloccato da Facebook in maniera definitiva dopo l'hackeraggio denunciato ieri politico spezzino, che si è rivolto anche alla Polizia postale. Con il sospetto che non si sia trattato di un attacco informatico 'casuale'. Ma su questo farà luce, nel caso, chi di dovere. Intanto al consigliere non resta che rifarsi un profilo e usare la pagina, rimasta intonsa.