Battistini e Ricciardi contro Rosson, in ballo milioni e Quattrocchi

La Spezia - Non ha mancato di sollevare reazioni lapresa di posizione di Alessandro Rosson, capogruppo della Lega in consiglio provinciale, sulla liberazione della cooperante Silvia Romano, tornata oggi in Italia dopo un anno e mezzo di prigionia in Africa, tra Kenya e Somalia, a quanto si apprende. “Aiutiamoli a casa loro. Ah no. Avvocato avvocato, facciamo due conti...45 + 4= 49. I famosi 49 milioni che la Lega si è fottuta”, ha ironizzato Jacopo Ricciardi, membro della segreteria regionale di Rifondazione comunista, in riferimento a quanto Rosson ha scritto in merito al pagamento di un riscatto. “Quando si apre la bocca per dire sciocchezze vengo fuori queste bestialità – ha rincarato il consigliere regionale Francesco Battistini (Italia in Comune) -. Pensare che gente così ha voluto ricordare Fabrizio Quattrocchi e i suoi 'valori' con un Ordine del Giorno in Regione. Senza entrare nel merito, mi chiedo: la vita di un mercenario armato, per la Lega, vale di più di quella di una persona, una ragazza in questo caso, che era andata a portare non certo violenza ma solidarietà?”.