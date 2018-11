Battistini e Pastorino: "Pontremolese in stato embrionale da troppo tempo"

La Spezia - "I 5 Stelle dicono sì a tutte le grandi opere ferroviarie che interessano la Liguria. È la posizione che emerge con il voto favorevole dei grillini alla nostra mozione sulle infrastrutture strategiche per la Regione Liguria, i suoi porti e tutto il Nord Ovest', approvata ieri all’unanimità dal consiglio regionale. Per la prima volta incassiamo il sì dal M5S anche sul Terzo Valico dei Giovi". Lo dichiarano il consigliere regionale Francesco Battistini e il capogruppo Gianni Pastorino. "La Liguria e i suoi porti devono poter beneficiare di un collegamento forte con le grandi aree logistiche e produttive del nord ovest - continuano -. Per questo abbiamo proposto un atto che consideri strategici, anche per contrastare l’inquinamento veicolare, i corridoi internazionali: la linea Genova-Ventimiglia verso la Francia, l’asse centrale Genova-Rotterdam su cui insiste il Terzo Valico e il corridoio di levante sull’asse Tirreno-Brennero, con il raddoppio verso nord della linea pontremolese. Quest’ultimo risulta da troppo tempo in stato embrionale, quasi dimenticato da tutti, mentre sarebbe fondamentale per fornire alla Spezia, il secondo porto d’Italia, un collegamento efficiente per il trasporto merci».



"L’Assessore Giampedrone concorda sull’analisi; ma a sorpresa concordano anche i 5 Stelle. Questo cambio di rotta ci ha stupito. E soprattutto ci ha stupito la condivisione punto per punto della nostra mozione, addirittura nelle valutazioni di inadeguatezza sui ministri Di Maio e Toninelli che noi abbiamo evidenziato nelle premesse. Non dimenticandoci neppure il tentativo di rimozione operato dal Comune di Torino – commentano Battistini e Pastorino -. Facendo un esercizio di fantasia, ora ci domandiamo come i grillini liguri giustificheranno tali posizioni con i loro referenti a Roma, visto che le espulsioni sono sempre in agguato. Ci auguriamo che adesso i ministeri ne prendano atto e rimuovano tutte le false pregiudiziali che stanno ostacolando il progresso di queste opere per lo sviluppo economico e occupazionale della nostra regione. Toninelli, anche i pentastellati liguri ti stanno sussurrando che non hai più scuse: sblocca gli stanziamenti per il Terzo Valico e consenti all’Italia di ritornare nel futuro".