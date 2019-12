Battistini e Michelucci: "Al tavolo discutiamo concretamente. Viale chieda pronunciamento alla Corte dei conti"

La Spezia - Molti gli attestati di stima, e non potrebbe essere altrimenti, e di vicinanza che stanno affollano i social e che sono indirizzati agli OSS di Coopservice. Pariamo di 158 donne e uomini che da 18 anni prestano, con competenza, servizio presso ASL5 e che rischiano di perdere il loro posto di lavoro. Lunedì 9 dicembre si aprirà il tavolo tecnico-politico che la Giunta ha allestito in seguito all'approvazione della nostra mozione in consiglio regionale. "Dopo mesi di colpevole ritardo finalmente arriva l'occasione di trovare una soluzione concreta per assicurare a quei lavoratori la continuità occupazionale che meritano. Ora chi governa deve dare a quelle persone una risposta celere" - attaccano Francesco Battistini. consigliere regionale Linea Condivisa - Italia in comune e Juri Michelucci, consigliere regionale di Italia Viva: "Ci aspettiamo che l'assessore Viale, di concerto col Dipartimento Salute, abbia già chiesto un pronunciamento urgente alla Corte dei Conti sull'unica proposta credibile finora messa in campo, la nostra: una azienda in house ad Asl5 per l'erogazione di servizi nelle strutture sociosanitarie e sul territorio spezzino.Vorremo iniziare, fin da subito, a discutere su qualcosa di concreto e quel documento serve come atto propedeutico. Noi ci saremo e lavoreremo al massimo delle nostre capacità al fianco di chi, da anni, fa bene il proprio lavoro a servizio della comunità".