Battistini alla Regione: "Per il nuovo Felettino servono risorse reali, non ipotetiche"

La Spezia - "Toti e Viale avevano annunciato, a mezzo stampa, l'avvenuto stanziamento di ulteriori 25 milioni di euro sul Felettino. Sembrava la panacea di tutti i mali ma era solo il solito annuncio pubblicitario per uscire dall'impasse di un cantiere naufragato, definitivamente. Le responsabilità sono sotto gli occhi di tutti e portano il nome di chi, dal 2015, governa la Liguria. Oggi in Commissione, a nostra precisa domanda, è emerso quanto non avremmo mai voluto sentire: non ci sono atti o delibere ufficiali che dimostrano il già avvenuto stanziamento dei fondi annunciati sul Felettino". Lo afferma il consigliere regionale di Linea condivisa, Francesco Battistini.



"L'unica delibera di programmazione sull'edilizia sanitaria è la 946 del 2019 i cui allegati, contravvenendo alla normativa sulla trasparenza, sono citati come parti integranti della stessa, ma non sono neppure pubblicati. Ora - prosegue Battistini - rimaniamo in attesa di vedere le carte ma nel dibattito ciò che è emerso è che si tratterebbe forse di una intenzione futura. È utile anche precisare che non si tratterà di danari della Regione ma bensì di fondi che questo Governo stanzierà, nel 2020, per la Liguria e che saranno vincolati all'edilizia sanitaria. I cosiddetti fondi ex articolo 20, che ammonteranno a circa 55 milioni di euro. Ora più che mai è necessario essere rigorosi perché la provincia spezzina ha bisogno del Nuovo Felettino e non possiamo permettere che questa Giunta faccia ulteriori e nuovi passi falsi. Per questo abbiamo già provveduto a inviare un accesso agli atti completo per acquisire tutti i documenti relativi all'appalto. Vogliamo, infatti, conoscere: le motivazioni che hanno portato alla rescissione del contratto tra ASL5 e la ditta costruttrice e soprattutto vedere il nuovo piano finanziario. Quei soldi serviranno, al netto dei contenziosi, a varare una nuova gara d'appalto ma dobbiamo conoscere nel dettaglio risorse realmente disponibili e non le ipotesi".