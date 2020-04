Battistini al vetriolo: "Bavaglini e mascherine griffate, trattengo a fatica i conati"

La Spezia - "Non ce la faccio a trattenere lo sdegno. Mi spiace ma qui la campagna elettorale si sta portando su livelli francamente infimi. Trattengo a fatica i conati. Il dono di un bavaglino e un bigliettino d'auguri firmato 'Giovanni Toti' ad ogni nuovo nato in Liguria è penoso! Ancor più penoso delle mascherine spedite a casa e griffate, anche quelle, Regione Liguria. Mi spiace caro Presidente Toti ma tutti i soldi dei liguri che stai spendendo per farti conoscere, lasciando perdere quelli antecedenti l'emergenza COVID19, stanno sottraendo importanti risorse al nostro Sistema Sanitario e dunque alla nostra comunità". Questo il duro 'sfogo' social di Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune.



"Io non penso sia una bella pubblicità - continua l'esponente della sinistra -. Per te, in primis, e poi per tutti noi. Io, per esempio da politico sono sdegnato perché, ancora una volta, si lancia discredito su tutti. Anche su chi tenta di lavorare seriamente nelle istituzioni e invece, grazie a questi gesti da bieca campagnuccia elettorale, viene assunto anch'esso al ruolo di macchietta. Il politicante teatrante che sfrutta anche i moscerini che si schiantano sul proprio parabrezza pur di prendere un po' di visibilità. Pessimo. Avrei preferito un lavoro serio stile Stefano Bonaccini, in Emilia Romagna, o se vuoi tipo Luca Zaia, in Veneto, che è dei tuoi".