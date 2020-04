Battistini a Peracchini: "Fermi la realizzazione di un reparto Covid-19 alla Don Gnocchi"

La Spezia - "Lancio un appello al sindaco della Spezia, Pierluigi Peracchini. Intervenga velocemente presso Asl 5 e Alisa per fermare la decisione di istituire un reparto per pazienti positivi al Covid-19 presso la Don Gnocchi. Si utilizzino le strutture convenzionate, in caso di necessità, per istituire dei reparti di supporto per pazienti negativi al coronavirus.

Alma Mater, Luna Blu e Don Gnocchi possono dare un aiuto importante ma non possono accogliere pazienti con tamponi positivi. Sarebbe un errore grave e imperdonabile". E' ancora una volta il consigliere regionale Francesco Battistini, esponente di Italia in comune/Linea Condivisa, a intervenire sulle tematiche relative alla sanità e ai rischi di contagio da Covid-19.



"Al Polo riabilitativo della fondazione Don Gnocchi in particolare, una decisione come quella che vuole assumere Asl 5, è da evitare assolutamente. In quella struttura è presente un reparto per pazienti con gravi lesioni neuro-cerebrali. In quelle camere sono ricoverati pazienti in stato comatoso. Sono donne e uomini incredibilmente fragili e che noi tutti dobbiamo proteggere. Se il coronavirus dovesse entrare tra quelle mura sarebbe un vero disastro. Sindaco, si faccia promotore di questa richiesta e fermi Asl 5. Tuteli quei pazienti fragili, lei può farlo. Lei deve farlo, oltre le appartenenze politiche", conclude Battistini.