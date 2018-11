Battistini: "Viale non si è ancora resa conto che governa lei la sanità"

La Spezia - "Ieri in Consiglio Regionale, in un modo del tutto irrituale, ci siamo trovati a discutere su una mia interrogazione scritta. L’obiettivo dell’interrogazione era quello di scattare una fotografia sulla risicata dotazione organica di ASL5 e sui tanti, troppi, appalti di esternalizzazione che prevedono l’impiego di personale, con tanto di relativi costi. Questi dati ci servono per elaborare un piano strategico sanitario e su quello lanciare una sfida all’inadeguatezza dimostrata finora". Lo dichiara Francesco Battistini, consigliere regionale di Rete a Sinistra/Liberamente Liguria.

"Una interrogazione scritta - continua - prevede che venga fornita al Consigliere una risposta articolata, ma non in forma orale, bensì con dati scritti che poi possono essere collezionati e analizzati.

L’Assessore Viale invece ha voluto discutere l’atto in Consiglio. Un pretesto ridicolo per attaccare, come a lei piace fare, anche perché ha ben poco altro da dire, “quelli di prima”.

La leghista di ferro Sonia Viale forse non si è ancora resa conto che è lei che sta governando la Sanità regionale. A me poco interessano le responsabilità politiche passate, anche perché se chi c’era prima ha perso le elezioni un motivo ci sarà. Lei però non sta dimostrando alcuna capacità di far meglio. A me è questo che interessa: fare proposte ora per il futuro, perché le cose non vanno proprio.

Sono ormai più di tre anni che questa Giunta ha la responsabilità di guidare il sistema sanitario della Liguria. I risultati per i cittadini sono indubbiamente pessimi. C’è molta continuità con le scelte passate ma, complice anche il tempo che avanza e il mutamento della realtà con cui dovremmo confrontarci, spesso le decisioni attuali producono conseguenze ben peggiori. A meno che l’Assessore non pensi che alle persone facciano piacere le nuove costose poltrone che lei ha creato, l’aumento sostanzioso di stipendio che lei ha concesso ai direttori e la cessione di interi ospedali ai privati.

Ora, visto che in Aula ci ha letto tutti i milioni di euro degli appalti di ASL5 e visto che li ha definiti come uno scandalo del passato ci aspettiamo che l’Assessore Viale ci dica come intende intervenire. La smetta di riempirsi la bocca attaccando gli altri. Intende fare qualcosa sulla questione? La sfidiamo. Convochi un tavolo e discutiamo di internalizzare chi oggi lavora in appalto nelle ASL liguri, tutelando però l’impiego di quegli operatori, dal primo all’ultimo.

Inoltre, ricordo all’Assessore che non mi accontento delle sciocchezze ascoltate in Aula. La mia era una interrogazione scritta e pretendo una risposta scritta. Finora alla mia posta elettronica non è ancora pervenuto nulla, si muova!

La pianti di fare propaganda elettorale e mi faccia avere i dati che ho chiesto con la stessa velocità con cui innesca risibili polemiche, peraltro su vicende sulle quali io, come lei stessa ha ricordato in Aula, non ho alcuna responsabilità".