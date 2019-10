Battistini: "Toti trovi quei soldi ma nel frattempo metta mano alla sanità esistente"

La Spezia - "Per il nuovo Felettino Toti si è impegnato a trovare 30 milioni di euro per non alienare il Sant'Andrea e, nel caso i lavori non ripartissero nei prossimi giorni, rescindere il contratto. Bene, si è perso fin troppo tempo in una partita che per quattro anni la Giunta regionale non ha governato affatto". Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune/Linea Condivisa, chiede fatti: "Ora il tempo delle chiacchiere è concluso. Il prossimo 31 ottobre in Commisione Sanità ascolteremo nuovamente il Commissario di Asl5, la dottoressa Troiano. Nell'ultima seduta il massimo dirigente apicale dell'Asl spezzina si è avvalsa della facoltà di non rispondere alle domande mostrando più di una lacuna e di una insicurezza sui dati e la situazione attuale. La prossima volta non accetteremo un simile comportamento perché, nell'interesse della popolazione, vogliamo conoscere come intende organizzarsi Asl5 per dare il miglior servizio possibile". "In ogni caso per completare il Nuovo Felettino ci vorranno, nella migliore delle ipotesi, almeno 5 anni - continua Battistini -. È necessario che l'Assessore Viale inizi a governare è ci dica come e cosa vuol fare, nel dettaglio, al Sant'Andrea, al San Bartolomeo e al San Nicolò, per togliere il dubbio che, ancora una volta, nella gestione della sanita' spezzina si navighi a vista".