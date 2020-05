Battistini: "Toti chieda risorse al Cura Italia per l'ospedale del Felettino"

La Spezia - "L’emergenza Covid19 ha chiaramente dimostrato, se ancora ce ne fosse stata necessità, che il sistema sanitario provinciale spezzino ha pesanti carenze infrastrutturali. Si tratta di carenze che il questi cinque anni abbiamo ripetutamente evidenziato e, per le quali, abbiamo sempre avanzato proposte concrete". Così Francesco Battistini, consigliere regionale di Linea Condivisa, che torna su temi già gettati sul tavolo: "L’insufficienza logistica e strutturale dell’ospedale Sant'Andrea e il volontario e incomprensibile sottoutilizzo dell’ospedale San Bartolomeo, non sono più sostenibili, neppure in condizioni di normalità, considerata la mancante realizzazione, a oggi del nuovo ospedale del Felettino. Oggi, però, c’è un'opportunità importante da cogliere nei tempi e nei modi giusti: il decreto-legge "Cura Italia". Per questo abbiamo presentato un nostro atto, in consiglio regionale, per impegnare la Giunta Toti ad attivarsi presso tutti gli enti interessati e ottenere che, attraverso l’utilizzo delle risorse, anche economiche che il "Cura Italia" mette a disposizione, si realizzi in tempi rapidi il nuovo ospedale del Felettino. La provincia spezzina e i suoi cittadini ne hanno assoluta necessità".