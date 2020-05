Battistini: "Si risolvano con urgenza i problemi di docce e spogliatoi per il personale sanitario"

La Spezia - "Il trattamento riservato ai nostri operatori sanitari è indecente! Anche se i numeri dei nuovi contagi sono ancora pessimi in Liguria è iniziata la Fase 2 e quelli che i cittadini continuano a chiamare, giustamente, “eroi” sembrano invece tornati, nella considerazione dei Dirigenti regionali e di Asl 5, alle stesse condizioni pre-emergenza Covid-19. Lo abbiamo visto con i parcheggi, tornati a pagamento anche per loro, nonostante i turni massacranti a cui sono, tutt’ora, sottoposti, e lo vediamo in modo ancor piu’ eclatante con l’assoluta mancanza di rispetto e le minime condizioni di praticabilità in cui, da oltre un mese e nonostante le ripetute segnalazioni versano spogliatoi del personale sanitario". Lo afferma il consigliere regionale di Italia in Comune/Linea condivisa, Francesco Battistini, commentando quanto riferito da CDS nella serata di ieri.



"Manca una doccia con acqua calda, strumento indispensabile per chi termina un turno prolungato e ha la necessita di togliersi di dosso, oltre a potenziali agenti contaminanti, lo stress di una giornata pesante, ma, soprattutto, la biancheria utilizzata non viene ritirata da giorni, con gravi rischi di permanenza e diffusione di eventuali agenti contaminanti. Per questo - conclude - abbiamo presentato, in Consiglio regionale, un atto con cui chiediamo che queste due situazioni, urgenti, vengano affrontate e risolte con la massima celerità.

L’emergenza non è finita, e quelli che tutti noi continuiamo a ringraziare per quanto hanno fatto, stanno facendo e continueranno a fare, hanno diritto di essere rispettati!".