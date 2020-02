Battistini: "Sanità resti pubblica. Mercoledì saremo sotto il Comune"

La Spezia - "Che la sanita’ debba essere pubblica e’ uno dei punti fermi e non negoziabili della nostra azione politica. Quello che abbiamo visto, in questi 5 anni di amministrazione Toti, e’ una sistematica demolizione, in special modo in ASL 5, di quel sistema sanitario pubblico che e’, pur nella sua imperfezione, garanzia per tutti i cittadini. La pessima gestione dell’appalto per la costruzione del nuovo Ospedale del Felettino ne e’ l’esempio piu’ evidente e privera’ la Provincia spezzina di una struttura essenziale, viste le condizioni del S. Andrea, per un tempo indefinito ma, certamente, non breve. Ma, quello del Felettino, non e’ l’unico aspetto che spiega la visione della sanita’ di Toti e della sua Giunta". Lo dichiara in una nota Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune/Linea condivisa.



"La progressiva riduzione del personale - prosegue -, e di conseguenza dei servizi erogabili, e’ sotto gli occhi di tutti, a partire dai Medici, dirigenti e non, agli operatori sanitari, costretti a lavorare in condizioni di continua emergenza, agli operatori dei servizi socio-sanitari che, in ASL 5, vivono una condizione di precarieta’ unica, eredita’ dell’amministrazione Biasotti, rischiando di perdere il proprio posto di lavoro nella scelta, condivisibile ma gestita con grande superficialita’ nel suo percorso, di reinternalizzare il servizio. Una situazione critica, ben evidenziata dall’enorme quantita’ di ore di lavoro straordinario a cui tutti questi professionisti sono costretti per sopperire alle carenze. Difficile non immaginare che tutto questo abbia il chiaro obiettivo di aprire la strada ai privati, replicando, nei fatti, quella realta’ “lombarda” a cui l’Assessore e i manager regionali hanno sempre dichiarato, orgogliosamente, di ispirarsi. Le nostre battaglie, in questi 5 anni, hanno avversato tutto questo, proponendo sempre soluzioni alternative auspicabili e applicabili, quasi mai, se non costretta dai fatti e dagli eventi, prese in considerazione dall’Assessore Viale. Per questo parteciperemo con convinzione alla mobilitazione di Mercoledi 5 Febbraio in concomitanza con la Conferenza dei Sindaci dell’ASL che si terra’ alle ore 11.30 presso il Comune della Spezia".