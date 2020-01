Battistini: "Per Cure palliative e Terapia del dolore la situazione è peggiorata ancora"

La Spezia - "In Asl5 le Cure palliative e la Terapia del dolore restano un nodo critico irrisolto che, nonostante gli annunci, si aggrava sempre più". Lo afferma il consigliere regionale di Linea condivisa/Italia in Comune, Francesco Battistini, intervenendo ancora una volta sulle questioni riguardanti i problemi della sanità spezzina e ligure.



"Lo scorso maggio in Commissione Salute il commissario straordinario di Alisa, la super Asl ligure, aveva descritto un incremento degli investimenti sulle Cure palliative e la Terapia del dolore, in regione, partiti col 10% nel 2018 e destinati a crescere ulteriormente nel 2019 e negli anni a seguire. Una rappresentazione dai toni ottimistici che subito, purtroppo, abbiamo dovuto smentire. La realtà di Asl 5 era completamente diversa. Altro che investimenti. Alla Spezia c'era stata una contrazione delle unità mediche disponibili per le Cure palliative. A fronte di un aumento dei carichi di lavoro - prosegue Battistini - i medici a disposizione del primario, il dottor Bregnocchi, erano stati ridotti, in sede di definizione del budget, da 5 a 4. Dopo la nostra denuncia, in Commissione, l'assessore Viale scrisse una lettera infuocata al Direttore generale di Asl 5, il dottor Andrea Conti. Da quella vicenda seguirono le sue dimissioni. Ma, a distanza di quasi un anno, ci siamo chiesti se la situazione, anche a fronte del commissariamento di Asl 5, fosse, o meno, migliorata. La risposta purtroppo è: assolutamente no, anzi semmai è peggiorata. Intanto per cominciare i palliativisti sono rimasti 4, nonostante la mossa propagandistica dell'assessore Viale. Inoltre, gli spazi ambulatoriali dedicati alle Cure palliative e alla Terapia del dolore sono stati addirittura razionalizzati. Contingentare i locali in un ospedale semivuoto, com'è il San Bartolomeo, appare quanto meno assurdo e invece è ciò che è inspiegabilmente avvenuto. Oggi Cure palliative e Terapia del dolore condividono un angusto stanzino che ci vuole coraggio a definirlo ambulatorio. Ciò ha, inevitabilmente, portato a una ridefinizione degli orari di apertura al pubblico. Se prima i due ambulatori erano sviluppati su 5 giorni oggi il pubblico può accedere per 3 giorni la settimana alla Terapia del Dolore e per i restanti 2 giorni alle Cure palliative. Inoltre, senza delibere organizzative, non è chiaro quali siano i compiti dei due servizi e quale siano le loro sfere di competenza. Per tutto questo, prima di arrivare a richiedere un'ulteriore Commissione, depositeremo un'interrogazione chiedendo ad Asl 5 di: riportare a 5 il numero dei medici per le Cure palliative; verificare il carico di lavoro degli anestesisti che oggi oltre alle sale operatorie devono occuparsi delle terapie del dolore, senza un apprezzabile aumento di organico; assegnare ai servizi in questione degli spazi congrui e soprattutto esclusivi sia per i medici sia, soprattutto, per i pazienti; definire un programma organizzativo preciso che definisca i compiti dei due servizi e si rapporti con le reali esigenze del territorio.

Il tempo delle chiacchiere è finito.

Pretendiamo una Sanità pubblica efficiente, cosa che Toti e Viale evidentemente non intendono o non sono in grado di garantire visti i disastri di questi 5 anni di governo regionale".