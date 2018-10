Battistini: "Per Asl è vietato stare male di notte"

Intervento di Francesco Battistini, consigliere regionale di Rete a Sinistra/Liberamente Liguria.

La Spezia - Vietato star male di notte. Questo è ciò che dice la Delibera Aziendale 691/2018 in cui ASL5 definisce le linee di pronta disponibilità per i servizi sanitari dello spezzino.

Penalizzati: il laboratorio analisi, la patologia clinica e l’emotrasfusionale che, di notte e nei festivi, non potranno più contare sulla reperibilità.

Una decisione al risparmio che penalizza, prima volta al mondo, un settore legato all’emergenza/urgenza.

Sia i pazienti che gli operatori dovranno star bene attenti a scegliere il momento giusto per star male.

Il personale sanitario del laboratorio non avrà più diritto a sentirsi male o ad avere un imprevisto contando nel collega reperibile pronto a sostituirlo garantendo, dunque, il servizio.

Il cittadino dovrà essere fortunato perché, se gli dovesse capitare un’urgenza di notte o nei festivi, dovrà augurarsi di poter contare su un laboratorio analisi, o su un servizio trasfusionale, senza defezioni di personale.







Il laboratorio più penalizzato sarà quello di Sarzana che avrà il compito di soccorrere quello della Spezia in caso di turno scoperto.

È utile ricordare, però, che il San Bartolomeo ha un pronto soccorso, un reparto di rianimazione e molti reparti di degenza con pazienti che possono avere criticità serie in qualunque momento.

Un esempio? La geriatria con pazienti in età avanzata e patologie estremamente complesse e che spesso afferiscono all’apparato cardiovascolare.



Depositeremo un’interrogazione in Consiglio Regionale per evidenziare una decisione folle che deve essere immediatamente corretta.

Invitiamo la direzione di ASL5 a rivedere, fin da subito, le sue posizioni e a rimediare continuando a finanziare la pronta disponibilità in tutto il settore deputato all’emergenza.





Francesco Battistini

Consigliere Regionale Rete a Sinistra/liberaMente Liguria