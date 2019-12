Battistini, Michelucci: “Sugli Oss Regione disattende il tavolo tecnico-politico"

La Spezia - "Il tavolo “tecnico-politico”, che dovrebbe individuare la soluzione al problema occupazionale dei 158 oss spezzini, senza contenuti rischia di essere solo un’operazione di facciata. «La determina 614 di ASL5, infatti, affida a una società esterna la gestione delle domande di partecipazione al concorso pubblico per operatore sociosanitario. Ciò ci consegna 2 informazioni importanti. La prima: ASL5 prevede una partecipazione massiccia al concorso, che non riuscirà a gestire con risorse proprie; si ricorre dunque all’esternalizzazione, per un costo di circa 12.000 Euro. La seconda, ben più importante e drammatica, riguarda la giunta regionale, che non sta mettendo nulla in campo se non la mera selezione pubblica. – dichiarano i consiglieri regionali Francesco Battistini (Linea Condivisa) e Juri Michelucci (Italia Viva) -. Questa scelta, come detto altre volte è una delle possibilità in campo, ma ricordiamo non tutelerà affatto la continuità occupazionale di quelle donne e uomini che da anni si prendono cura dei pazienti nelle strutture sociosanitarie spezzine".

"Noi manteniamo gli impegni presi al tavolo regionale: durante la discussione sul bilancio regionale, presenteremo 2 emendamenti e un OdG a favore di questi lavoratori. Anzitutto chiediamo sia concretizzata l’unica opzione ad oggi realistica: la società in house providing, a capitale interamente pubblico, che possa sostituire l’appalto logistico-alberghiero tutt’ora gestito da Coopservice. In tal modo potremmo assorbire tutti i lavoratori applicando la clausola di salvaguardia sociale. Inoltre abbia previsto un emendamento alla legge regionale 41/2006 per consentire alle ASL di costituire tali società in house, di cui avvalersi – spiegano Battistini e Michelucci -. Ultimo passaggio, costruire un concorso pubblico che abbia criteri di assoluta protezione nei confronti di questi lavoratori. In questo senso, non vogliamo lasciare nulla di intentato, né alibi alla giunta Toti. La maggioranza, invece non fa proposte. Che senso ha portare il dibattito politico alla costituzione di un tavolo, per poi vedere ASL5 procedere come se non ci fosse stata alcuna concertazione e decisioni conseguenti? Cosa ne pensa l’assessore Viale? Questa settimana scopriremo le vere intenzioni della giunta".