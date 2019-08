Battistini: "L'auto e l'autista? Ci aspettiamo ben altro dal direttore generale della Asl 5"

La Spezia - "La nomina del nuovo direttore generale di Asl 5, la dottoressa Daniela Troiano, non e' stata priva di polemiche e interrogativi. La sua provenienza geografica e professionale ha creato più di un dubbio circa l'opportunità di questa scelta, fortemente voluta da Toti, forse in ossequio alla sua nuova visione della politica moderata". Lo afferma Francesco Battistini, consigliere regionale di Italia in Comune, intervenendo sul tema della sanità spezzina, da mesi al centro dell'agenda politica.



"L'esordio e i primi atti - prosegue Battistini - non hanno deluso queste aspettative e se i rapporti con il personale sembrano non far presagire tempi sereni la richiesta di un'auto con autista a propria disposizione pare certamente inopportuna e indice di una visione estremamente miope delle necessità, non più rinviabili, di una Asl al collasso. Ci aspettiamo ben altro dal direttore generale di Asl 5. Strutture e servizi per gli utenti.

Una rapida soluzione per la gestione delle infrastrutture, a partire dal fantasma del Nuovo Felettino. Un freno alla inarrestabile fuga dei pazienti, pronta a una nuova impennata con le nuove, cervellotiche, scelte della Giunta Toti sul trasferimento parziale degli interventi chirurgici da Spezia a Genova. Ma ci aspettiamo, soprattutto, che rispetti e utilizzi nel miglior modo possibile le professionalità presenti in Asl 5, a partire dai settori direzionali e fino all'ultimo dei lavoratori che in questa azienda svolgono la propria attività".