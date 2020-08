Battistini: "Cinquanta posti letto in meno, ecco l'inefficienza di Asl"

La Spezia - "Sanità spezzina: oltre 50 posti letto in meno a causa dell'inefficienza della dirigenza di ASL5 e di chi governa la Regione Liguria, il Presidente Toti e l'Assessore Viale. La scusa è quella del COVID19. La realtà parla invece di una pesante disorganizzazione e della strutturale carenza di personale che relega l'ASL spezzina ad essere il fanalino di coda della regione. Le risorse umane nel comparto operativo sono, infatti, in media, inferiori del 20% rispetto agli altri territori". Lo afferma in una nota Francesco Battistini, consigliere regionale Italai in comune/Linea condivisa. "Negli scorsi mesi - continua - oltre ad essere stato imposto lo stop delle attività programmate, non ancora riprese nonostante la conclusione della prima fase dell'emergenza COVID19, alcuni reparti sono stati accorpati e altri addirittura chiusi. Per esempio: nella regione più anziana d'Europa la chiusura del reparto di Geriatria, coi suoi 24 posti letto, diventa davvero un caso eclatante. Una vera e propria follia che oltre a mettere in difficoltà i pronto soccorso nel reperire i posti letto necessari costringe ad effettuare ricoveri impropri in altri reparti: medicina e pneumologia in primis. Il personale sanitario assegnato alla Geriatria si trova, da settimane, a girare di giorno in giorno fra i reparti. Una follia che ci fa porre una domanda cruciale al Commissario straordinario di ASL5 e all'Assessore alla Sanità, Sonia Viale: quando finirà tutto questo? È fondamentale, per i nostri concittadini, conoscere quando riapriranno i battenti della Geriatria e verranno ripristinati i posti letto attualmente mancanti. La salute è troppo preziosa per essere amministrata in questo modo".



Battistini continua affermando che "sull'Oncologia di Sarzana il Commissario straordinario di ASL5, la dottoressa Troiano, nel dare dei bugiardi a chi denuncia la chiusura del Day Hospital oncologico mente sapendo di mentire. Quel reparto è già chiuso, dallo scorso marzo! Sull'oncologia è stato commesso un errore che deve essere risolto. In fretta. I pazienti della Val di Magra da mesi sono costretti a spostarsi alla Spezia per potersi curare.

I disagi però si ripercuotono anche sugli utenti spezzini. Il Day Hospital della Spezia dovendo prendere in carico anche i malati della Val di Magra è saturo: i tempi d'attesa si dilatano e soprattutto gli spazi sono diventati inadeguati. È fondamentale, quindi, riaprire subito il servizio di chemioterapia a Sarzana. Questo va fatto però nella nuova sede allestita al primo piano. I locali sono già pronti da due anni, hanno spazi consoni e ambulatori in grado di ospitare oltre ai medici anche le terapie psico-oncologiche. Un'area in cui è garantita la privacy e il comfort del malato ma che inspiegabilmente è stata mantenuta chiusa. Ora si apra e si assegnino all'oncologia sarzanese le adeguate coperture organiche perché gli infermieri, come sempre, sono ridotti all'osso e le nozze coi fichi secchi non è possibile farle".