Battistini: "Asl assume a tempo solamente per scopi elettorali. Serve ben altro"

La Spezia - "Vergogna Asl 5, vergogna assessore Viale. La nostra azienda sanitaria è in estrema difficoltà da anni. Non da questi ultimi 5 anni, ma non si può certo dire che la sua situazione sia migliorata, anzi, il peggioramento è stato evidente e purtroppo radicale con la Giunta Toti al comando! I servizi al cittadino faticano a erogare le prestazioni. Mancano medici, infermieri, tecnici, OSS e ausiliari. Sia ASL che la Giunta regionale per anni hanno ignorato la reale situazione. Ora, perché siamo davanti a una campagna elettorale regionale si tenta di correre ai ripari per salvare l'immagine e il risultato. Scandaloso! Assumere a contratto e a termine solo per salvare le apparenze e le esigenze di partito". Lo afferma il consigliere regionale uscente Francesco Battistini, commentando la decisione di Asl di ricorrere a contratti professionali della durata di 6 mesi per far fronte all'emergenza Covid-19 (leggi qui).



"Anche perché con i contratti a termine appena finito il momento della rincorsa al consenso saremo ancora al punto di partenza. A parte la presa in giro colossale, dunque, nessun impegno serio e nessun progetto strutturale. Non ci sono progetti all'orizzonte e quest'ultima decisione dirigenziale è l'ennesima dimostrazione del fallimento della Sanità targata Toti-Viale, Cambiamo!-Lega", conclude Battistini.