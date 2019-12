Battilani e Bertoni: "Bene ordine del giorno di Paita su Enel"

La Spezia - I sindaci di Bolano e Vezzano Ligure Battilani e Bertoni, entrambi appartenenti a ItaliaViva, esprimono soddisfazione per l’ordine del giorno proposto dall’On. Raffaella Paita ed accolto dal Governo con il quale si chiede l’impegno a garantire il rispetto del termine relativo allo stop all’utilizzo del carbone previsto per il 2021 per la centrale Eugenio Montale, la dismissione per quella data e di evitare la riconversione a gas del sito di Melara.



“Un ottimo lavoro quello di Raffaella Paita oggi - sottolineano - con l'emendamento fatto approvare in merito alla centrale di Vallegrande. L'impegno del governo a dismettere nel nostro territorio l'utilizzo di fossili per produrre energia elettrica, è fondamentale per il futuro ambientale e lavorativo, per la tutela della salute della nostra comunità. La battaglia fatta in questi mesi, sul fronte del no al turbogas, trova oggi una risposta nazionale per la quale non possiamo che dirci estremamente soddisfatti, per il lavoro che Italia Viva sta svolgendo sui temi importanti e sui quali come oggi, cominciamo a raccogliere i frutti. Capacità di ascolto, analisi dei problemi e visione del futuro sono ciò che caratterizza Italiaviva, non abbasseremo la guardia su un tema così delicato per il nostro territorio”.