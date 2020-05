Battibecco in commissione: "Chi critica è fazioso e scredita la sanità? Brutto messaggio"

La Spezia - “In passato abbiamo avuto faziosità da parte di alcuni nostri interlocutori. Dispiace che alcuni membri dell'opposizione colgano sempre l'occasione per lanciare accuse”. Così il capogruppo in consiglio di Forza Italia Fabio Cenerini. “Una relazione obbiettiva che non ha nascosto criticità ma non le ha usate per denigrare Asl e sanità regionale”, ecco la consigliere leghista Federica Paita. Voci dal centrodestra, voci che hanno apprezzato il passaggio odierno in IV Commissione del vicepresidente dell'Ordine provinciale delle professioni infermieristiche, Francesco Falli, che ha risposto ai commissari per poco meno di due ore. Letture, quelle arrivate dalla maggioranza, che hanno fatto storcere il naso all'opposizione, al cui scontento ha dato sintesi il consigliere Roberto Centi (Leali): “Se un ospite dice cose che non stanno bene a una parte politica allora li si taccia di faziosità? Un brutto concetto. Addirittura si fa passare il messaggio che, se chi viene audito dice cose spiacevoli, allora stiamo buttando soldi pubblici e si scredita la sanità. Un messaggio che crea imbarazzo e nervosismo”. Nervosismo che non è mancato quando Cenerini ha interrotto lo storico 'rivale' Baldino per chiedergli contezza delle fonti dei dati che stava menzionando. “Avere una persona del genere è intollerabile”, ha sbottato l'ex consigliere di maggioranza. “Persona del genere ci sarai te”, la replica dell'azzurro. Battibecco anche sulla richiesta da parte dell'opposizione del perché sia venuto il vice presidente e non il presidente Gianluca Ottomanelli (“Lavora in Emilia e io ho maggior conoscenza della situazione spezzina”, ha spiegato Falli), con la maggioranza che ha ritenuto la domanda inopportuna.