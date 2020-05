Barli: "Villa si attivi presso Asl per avere un piano per la ripresa turistica"

La Spezia - "Diversi sindaci del territorio hanno domandato al sindaco della Spezia, in quanto Presidente della conferenza dei sindaci, di farsi promotore presso l’Asl 5 di chiarezza, chiedendo inoltre essere coinvolti informati. Diversamente, il sindaco di Vernazza ha firmato un documento politico, e con lui altri sindaci di centro destra, in cui si dichiarava che quelle richieste fossero addirittura pretestuose. Lo diciamo da tempo, come da tempo chiediamo dei controlli consapevoli, perché la tematica della sicurezza della salute pubblica non può essere lasciata esclusivamente al buon senso dei cittadini". Lo afferma Federico Barli, consigliere comunale di opposizione di Vernazza, commentando l'azione del sindaco Franco Villa.



"Con una serie di affissioni in tutto il paese, il sindaco ha riconosciuto un atteggiamento poco prudente nella fase uno di questa emergenza. Nessuno sa su quali basi lui abbia presunto che nessuno in paese fosse contagiato, dimenticando di considerare la pericolosità dei cosiddetti asintomatici, che, ricordiamo, rappresentano uno dei potenziali veicoli di trasmissione del virus. Nessun test è mai effettuato sulla popolazione, né richiesto alla Asl o alla Regione, sono state esclusivamente distribuite le già contingentate mascherine. Non ci appartiene, a prescindere, lo spirito della polemica, né è nostra intenzione appesantire il clima in questo momento difficile. Siamo portatori della cultura della responsabilità e della prevenzione, non amiamo i pettegolezzi, le delazioni, tanto meno i proclami. Chiediamo, però, che il sindaco si attivi presto con la Asl, che si lavori alla preparazione di un piano per la ripresa turistica, settore strategico per il nostro territorio, che tenga conto che questa fase non sarà breve e che, soprattutto, sia chiaro e onesto con i cittadini e non illusorio per gli operatori economici. Troviamo del tutto sbagliata la comunicazione istituzionale, non all’altezza della situazione. Come opposizione siamo sempre stati pronti a dare un contributo di proposte e di idee, e questo risulta davvero difficile da fare se chi ha l’onere della maggioranza non è all’altezza del suo ruolo", conclude Barli.