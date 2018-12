Barbagallo: "Su Psr evitato il disimpegno delle risorse, i problemi restano"

La Spezia - "E’ una buona notizia che la Regione Liguria, all’ultimo momento, sia riuscita a evitare il disimpegno del Programma di Sviluppo Rurale. Un esito non del tutto scontato, visti i ritardi accumulati da questa Giunta e in particolare dall’assessore Mai”. Questo il commento di

Giovanni Barbagallo, consigliere regionale del Pd ligure che in una nota prosegue: “Se la Liguria è riuscita a evitare la perdita delle risorse europee è soltanto grazie all’impegno profuso dalla struttura dell’assessorato all’Agricoltura, più che dallo stesso assessore. Dirigenti, funzionari, tecnici e impiegati hanno lavorato molto duramente e fatto una vera e propria corsa contro il tempo per evitare alla Liguria una disastro di proporzioni enormi. Quindi il mio ringraziamento va soprattutto a loro”.

“La buona notizia del mancato disimpegno delle risorse, però, non deve farci dimenticare che ci sono ancora tanti problemi da risolvere sul Psr - prosegue la nota -. In questi anni il Pd ha seguito attentamente e passo dopo passo le richieste provenienti dal territorio, verificando i problemi di liquidazione delle risorse. Bisogna andare avanti e non dimenticare che molte persone che hanno partecipato ai bandi in Liguria attendono ancora delle risposte”.