Baldino ad Asti: "Bene gli eventi al Camec ma non è una discoteca"

Il consigliere chiederà delucidazioni in consiglio comunale.

La Spezia - "Al Camec c’era un Charity event anche se tale non sembrava, viste le locandine che circolavano in città, e le foto sparse sui social tra stivaloni rossi, giacche glitch e sbicchierate allegre. Le scelte dell’assessore fanno pari e patta con alcuni esempi recenti di curioso utilizzo degli spazi artistici pubblici come lo yoga o la palestra di aerobica al Museo Egizio o la serata danzante in non so quale biblioteca storica, e insomma mica si va in biblioteca per studiare o al Museo per vedere i quadri!

Certo la serata danzante potrebbe essere un buon modo per rilanciare un museo come il Camec che langue e non da ora, nonostante le foto di Barontini sul coreografo Lindsay Kemp con catalogo griffato Sgarbi". Lo scrive il consigliere di maggioranza Massimo Baldino Caratozzolo in una nota che prosegue: "La formula non l’ha trovata nessuno ancora, la chiave per portare non solo gli spezzini ma anche i numerosi turisti in questo splendido edificio; la strada sembra ancora lontana e se questa via degli introiti da altre fonti non culturali, passano dalla discoteca va benissimo.

E’ legittimo, come ospitare una passerella di intimo o una puntata di Amici, ma fai pagare la sala (e siamo sicuri che sia accaduto vero?), e verifica a quale ente beneficiario e in che percentuale siano andati quei soldi della beneficenza".

"Perché appunto nei comunicati queste cose non appaiono e i cittadini ora sanno che senza limitazione e senza remore, possono tranquillamente chiedere di affittare per le feste dei loro bambini, per pigiama party, anniversari di matrimonio, ritorni di fiamma, una cena intima per sorprendere una donna (o un uomo), la sala del Camec, dando qualche soldino in beneficenza. Quanto poi a usare il Museo per la sua funzione, dopo Duchamp ancora siamo lì? Ha ragione Asti. Nel dubbio che l’uso di un bene pubblico sia stato corretto, però, chiediamo in consiglio comunale certificazioni adeguate".