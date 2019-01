Baldino: "Via Monfalcone è sporca, amministrazione garantisca spazzamento e pulizia"

La Spezia - Con una nuova interrogazione il consigliere comunale Massimo Baldino Caratozzolo, della lista civica Per La Nostra Città con Giulio Guerri, evidenzia la situazione di Via Monfalcone.

"Fra i disservizi segnalati dai cittadini rispetto al tema della pulizia delle strade - scrive il consigliere di maggioranza -, si evidenziano le problematiche lamentate da numerosi residenti di Rebocco e La Chiappa per quanto riguarda le condizioni di via Monfalcone, particolarmente trascurata, soprattutto in riferimento ai marciapiedi sul lato sinistro in direzione Chiappa, dove il servizio di spazzamento è carente con conseguenze negative ben visibili, dato che in questo tratto di strada giacciono a terra residui di sporcizia sparsi, mucchietti di rifiuti presenti da tempo e residui di vecchio fogliame secco, cosa che costituisce un problema anche per quanto concerne il corretto smaltimento delle acque piovane".



Baldino sottolinea che "la pulizia e il decoro rientrano fra le funzioni primarie del Comune" e ricorda come "il gruppo consiliare Per la Nostra Città con Giulio Guerri ha sempre segnalato la necessità di rafforzare il servizio di spazzamento nei quartieri, dove l'organizzazione del servizio, con poco personale chiamato a coprire zone molto ampie (e Rebocco è proprio uno di questi casi), ha rappresentato un pregiudizio strutturale al raggiungimento dei risultati dovuti in termini di decoro e pulizia (prova ne è lo stato di insoddisfazione più volte manifestato dalla cittadinanza)". Con queste premessa il capogruppo della lista Per la Nostra Città chiede all'amministrazione comunale di "verificare la problematica e di voler provvedere a garantire un corretto e regolare servizio di spazzamento e pulizia in tutta la via Monfalcone e nel quartiere".