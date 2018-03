Baldino: "Ritiro rifiuti supplementare dopo maltempo: è stato previsto?"

La Spezia - Oggi, 1° marzo, Acam ha invitato l'utenza spezzina utenti "a non conferire i rifiuti fino al ristabilirsi di condizioni meteo favorevoli in quanto allo stato delle cose il meteo non consentiva lo svolgimento di un regolare servizio di raccolta". Così si legge nell'interrogazione urgente depositata oggi dal consigliere comunale Massimo Baldino (Per la nostra città).



"Nelle more del servizio differenziato in tal data era previsto il ritiro di una determinata specie di rifiuti", segnala Baldino, che spiega poi che "i cittadini dunque rischiano di doversi tenere nelle abitazioni per una intera settimana".



Il consigliere di maggioranza interroga Palzzo civico per sapere "se sia stato previsto e predisposto un servizio supplementare di ritiro da effettuarsi appena le condizioni meteo lo renderanno possibile, al fine di evitare ai cittadini il disagio sopra espresso".