Baldino: "Mascherine promesse in tutte le case? Ci sono quartieri senza"

La Spezia - "Siamo al 22 di aprile e ancora in molti quartieri della città i cittadini non hanno ricevuto le "famose due mascherine promesse dalla Regione. In alcuni casi pare che si sia effettuata la consegna un condominio sì e uno no. In altri pare che utilizzando un mezzo decisamente "precario" quale la cassetta postale con consegne anche effettuate appoggiando il plico sulla medesima (in quanto probabilmente lo stesso non poteva essere contenuto dalla cassetta), le mascherine siano state sottratte al legittimo intestatario". Massimo Baldino Caratozzolo, consigliere comunale del Partito Democratico, lo definisce "un prevedibile caos frutto di un errore alla fonte di metodo e vettore, sul quale però il Comune avrebbe potuto agire se si fosse adeguatamente interfacciato con la Regione invece che ancora una volta subirne le decisioni in modo passivo".



Baldino su questo ha preparato un'interrogazione diretta proprio al sindaco: "Ci avviciniamo alla fase 2 e sarebbe opportuno rimediare anche attraverso la proposta concreta di un cambio di metodo e magari, come in altri Comuni, un coinvolgimento diretto nell'acquisto e nella distribuzione dei mezzi di protezione necessari alla applicazione di tale fase in tutta sicurezza". Nel testo Baldino pone una serie di quesiti: "Come mai non si è ritenuto fare pressione sulla Regione Liguria affinchè a fronte di un investimento che non occorre ricordare implica l’utilizzo di soldi pubblici si utilizzasse un vettore in grado di effettuare la consegna su tutto il territorio comunale (che non è quello di New York, Caracas o la nebbiosa London City) in tempi adeguati a quanto nelle premesse indicato dai vocabolari alle voci “emergenza” e “Pandemia”? Come mai non si è ritenuto come Comune attivarsi sia per garantire un controllo diretto sulla distribuzione delle mascherine della Regione invece che come sempre… lasciare tutto al caso. Come mai non si è pensato, come fatto in altri comuni di effettuare anche un proprio acquisto e distribuzione delle mascherine stesse visto che anche ammesso che l’operazione regionale fosse andata a buon fine stiamo parlando di due mascherine a famiglia ovvero di un numero assolutamente esiguo rispetto alle esigenze attuali". Infine il consigliere 'dem' si chiede con quali criteri si è provveduto alla distribuzione delle mascherine per immunodepressi e attività commerciali annunciata più volte a mezzo stampa dall’assessore Piaggi e dal sindaco e se almeno in questo caso si è riusciti a coprire il fabbisogno cittadino".