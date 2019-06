Baldino: "Che ne sarà del fondale inquinato con la fontana di 170 metri?"

La Spezia - Sono notizie "che per il loro aspetto curioso quanto folkloristico incuriosiscono non poco i cittadini". E Massimo Caratozzolo vorrebbe che passassero prima dalle commissioni consiliari che dai quotidiani. Per questo ha scritto un'interpellanza alla giunta per avere qualche delucidazione in merito alla fontana alta 170 metri che l'amministrazione Peracchini vuole costruire in mezzo al golfo. Chiede di sapere "tutti i dettagli, sia di realizzazione che di gestione" e "se si è tenuto conto delle ripercussioni sul nostro fondale marino che non è certo quello ideale, visto l'inquinamento a cui il nostro mare è stato sottoposto per decenni, per essere oggetto di aspirazione e rimaneggiamenti intensi, quale quelli necessari per colonne d'acqua di ben 170 metri".