Baldino: "Al mercato troppa gente, distanze non rispettate. E nessuno controlla"

La Spezia - “Una catastrofe”, così il consigliere comunale Pd Massimo Baldino definisce la pandemia da coronavirus in corso e l'emergenza sanitaria che ne è derivata. “Eppure – segnala il consigliere comunale d'opposizione spezzino - non tutte le amministrazioni paiono rendersene conto e vediamo ancora situazioni assolutamente inaccettabili qui alla Spezia, come altrove. Sindaci che fanno dichiarazioni insulse, anziché emettere ordinanze più restrittive. E gente, tanta gente, troppa gente che gira come se niente fosse, priva di sistemi di protezione e che affolla mercati dove nessuno fa rispettare le distanze di sicurezza, dove nessuno controlla, dove pare prevalere sempre più l'antico e insano concetto dell'io speriamo che me la cavo”. Parole digitate stamani su Facebook e accompagnate da un video di una ventina di secondi che mostra una 'vivace' piazza del mercato.



Il filmato, spiega Baldino a utenti che gli chiedono delucidazioni, è di ieri mattina. “Ma ieri non l'ho postato – scrive l'ex membro della maggioranza - perché sono stufo di dire sempre le stesse cose prendendosi gli insulti dei soliti noti, tanto è così ogni giorno. Anzi hanno anche prolungato l'orario al pomeriggio, dimostrando un senso dell'opportunità unico. Era proprio il momento: altro che Roma, la Raggi e le solite lagne. Il peggio esiste, basta guardarsi in casa!”.