Bagnasco nuovo commissario di Forza Italia Liguria

La Spezia - "Di meglio non si poteva fare, un giovane, ma già esperto e capace amministratore, un Sindaco, Carlo Bagnasco è stato nominato commissario Regionale di Forza Italia. Il nostro partito che non ha mai mollato nei territori, ma anzi è protagonista della vita politica regionale e locale, aveva bisogno di riorganizzarsi all’interno". Così Fabio Cenerini, consigliere comunale spezzino, saluta la nomina: "Ripartire in vista delle regionali dal Sindaco di Rapallo che ha stravinto nel suo comune è di ottimo auspicio per un grande risultato che possiamo ottenere in primavera. Nel centro destra c’è bisogno di un’importante affermazione di una forza moderata, ma decisa come Forza Italia. Buon lavoro Carlo".