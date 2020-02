Bagarre alla conferenza dei sindaci: "Toti grande oratore, abile a confondere le carte"

La Spezia - Una conferenza dei sindaci che ha superato i 150 minuti con un sostanziale arrivederci alla prossima volta. Nel mezzo le spiegazioni di Toti, Viale e Troiano, alle domande poste dai sindaci della minoranza mentre nessuna considerazione è arrivata dai primi cittadini del centrodestra. E non sono nemmeno mancate alcune risposte al veleno che hanno reso frizzante l'assemblea allargata. Monica Paganini, primo cittadino di Arcola ha raccontato un fatto personale, piuttosto significativo: "A proposito della carenza di personale a metà agosto 2019 il pronto soccorso pediatrico a Spezia non aveva nessun medico a disposizione per una decina di bambini che in quella dimensione hanno dovuto condividere la sala attesa in un contesto di promiscuità delirante. Le famiglie sono dovute uscire dall'ospedale per cercare aiuto altrove. Con la mia bimba aveva un orecchio sanguinante e ha dovuto aspettare in sala con 60 persone adulte. Alla fine sono riuscita a farla visitare da un medico non pediatra. Una sanità pubblica così organizzata non può essere tollerata. Manca tutto: il personale, le risorse, l’organizzazione". Al primo cittadino risponde il commissario Asl Troiano: "Nei vent’anni precedenti al mio arrivo nessuno aveva pensato al pronto soccorso pediatrico. Mai aperto di sabato e domenica, una situazione simile non l'avevo mai vista altrove. Oggi mamme e bambini non devono più subire questa situazione. In questo piano straordinario ho ritenuto opportuno ristrutturare sia il pronto soccorso del Sant’Andrea sia quello di Sarzana. Questo è un piano vero, prendete ad esempio la pensilina del San Nicolò di Levanto inserita nel piano 2020. Ma ci tengo soprattutto a chiarire un aspetto: questo lavoro, questa lista di interventi, è uscito dalle richieste dei capi dipartimento che abbiamo analizzato durante il periodo di Natale. E poi dalla concertazione con le sigle sindacali".



"Secondo noi non c'è molto da sorridere". Alberto Battilani, sindaco di Bolano, non apprezza le risate a mezza bocca fra Toti, Viale e Peracchini e attacca: "Mi pare svilito il ruolo della conferenza dei sindaci, le vostre mancanze agli appuntamenti precedenti hanno un che di avvilente. Lei, presidente, è un grande oratore, abile a confondere le carte, annuncia cose senza parlarne prima con noi. Intanto diciamo che in appalto da centinaia di milioni non si può fare come si vuole ma ci sono regole da rispettare. E poi sulle tempistiche, per piacere... non saranno certo cinque gli anni ma, considerando le procedure preliminari, almeno 7. Questa mattina mi sarei aspettato qualche puntualizzazione in più sulla revoca Pessina, sono notizie importanti anche per noi sindaci. Il tempo di approvazione del nuovo progetto non può essere una roba di mesi, i tempi saranno più lunghi e se così non fosse ne daremo atto. In verità succederà tutto a ridosso della campagna elettorale. Il sindaco più volte ci ha esortato a fare quadrato, noi lo vorremo fare ma solo se informati adeguatamente. Avete nominato un commissario straordinario che scadrà a luglio e non un direttore che porti avanti le cose nel tempo..." Anche Fabrizia Pecunia, sindaca di Riomaggiore, boccia il piano ("E' insufficiente. Il Felettino è un problema ma non è il solo"). Battilani stuzzica, Giovanni Toti risponde per le rime: "Non ho dubbi che avreste nominato un direttore sotto elezioni, è tipico del Pd imporre delle scelte anche in presenza di un momento di possibile transizione amministrativa. Ma capisco che dare il buon esempio possa creare un precedente imbarazzante. Se volete fare campagna elettorale sono molto più bravo di voi, visti i risultati di questi anni. Una serie di esempi? L'appalto sbagliato del Felettino oppure si è dovuto aspettare l'insediamento di questa giunta per fare il concorso per gli infermieri: nessuno si era premurato di farlo fino ad ora. Comunque se volete impostarla così, fatelo pure, io ci sguazzo. Chiarisco che non ho assolutamente idea di voler privatizzare un ospedale se no sarei venuto qua a dirlo senza problemi". Il governatore, a margine, si lascia andare anche ad una battuta a proposito del picchetto che lo ha accolto questa mattina, invitandolo a tornare a casa: "Io ho simpatia per chi si prende la briga di venire sotto al Comune con le bandiere del Pd o di realtà collaterali a quel partito che, anche con una certa perseveranza, ha distrutto questa provincia per decenni nel passato”.