Azioni simboliche e presidio, la protesta contro Salvini è iniziata

La Spezia - La Spezia si prepara all'arrivo del leader della Lega, Matteo Salvini. Il ministro dell'Interno, nell'ambito del "Estate italiana tour", ha annunciato la visita in città subito dopo la partecipazione alla cerimonia di commemorazione del crollo del Ponte Morandi, a Genova, domani, mercoledì 14 agosto. Salvini è atteso tra le 20 e le 21 in Piazza del Bastione, impegni da crisi di governo permettendo.



Quegli spezzini che non condividono le politiche leghiste e del governo in fatto di immigrazione, sicurezza e diritti non staranno con le mani in mano e già nelle scorse ore sono state messe in atto azioni di protesta come l'affissione di piccoli manifesti e l'esposizione di alcuni striscioni a finestre e balconi.

Ieri si è svolta nei pressi della Biblioteca Beghi l'assemblea di quanti vogliono proporre forme di protesta o semplicemente partecipare alle iniziative organizzate: il clou sarà il presidio statico annunciato per le 18.30 in Piazza Mentana contro il Decreto sicurezza bis, le politiche del governo, le promesse mancate in fatto di sociale e di aumento dell'Iva. "Sarà un presidio pacifico, non abbiamo alcuna intenzione di lanciare messaggi di violenza, ma vogliamo rimarcare la nostra libertà di contestazione. Liberi fischi in libera piazza", affermano gli organizzatori del collettivo "La Spezia non si Lega".

Nel frattempo, però, saranno messe in atto altre azioni simboliche di protesta.