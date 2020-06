Azione in Liguria prova a strutturarsi, sabato gazebo in centro

La Spezia - Si sono costituiti i coordinamenti territoriali per favorire lo sviluppo di Azione in Liguria in vista del primo congresso del partito che si terrà presumibilmente in autunno inoltrato. I responsabili nominati sono Roberto Donno per la provincia di Genova, Roberto Fiore per provincia di La Spezia, e Massimiliano Carpano per la provincia di Savona. "I tre coordinatori tengono a ringraziare tutti coloro che hanno partecipato alla crescita di Azione in Liguria e si attiveranno al più presto per coordinare le attività di Azione nelle varie province", recita una nota. Sanato 20 giugno 2020 dalle 16 alle 20 una postazione sarà presente in Piazza Beverini per far conoscere alla cittadinanza le proposte del partito.