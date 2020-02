Azione: "Se il Pd rinuncia al ricatto dei 5 stelle saremo alleati, altrimenti al lavoro per il terzo polo"

La Spezia - Spett.le redazione,



leggiamo le parole del consigliere Pastorino le quali hanno bisogno di alcuni chiarimenti. Infatti riferendosi al successo alle recenti elezioni dell'Emilia-Romagna con il successo del centro sinistra, dimentica che in quella regione grazie anche all'ottimo lavoro svolto nei 5 anni precedenti dal presidente Bonaccini, non erano presenti nella coalizione i 5 stelle, i quali sono quasi spariti dal panorama politico con un 3,5 % di preferenze.

Tale successo è stato possibile anche grazie al contributo delle sardine che hanno fatto ritornare la voglia di andare a votare a quel popolo del centro sinistra sfiduciato, raddoppiando i votanti.In quel contesto Azione con Carlo Calenda ha partecipato con i suoi leader in oltre 30 eventi del territorio, portando quasi 10.000 voti, e fatto eleggere una consigliera nella circoscrizione di Modena.

In Liguria siamo 11 gruppi in totale, con centinaia di iscritti, abbiamo dato la disponibilità a costruire insieme al centro sinistra tutto, un laboratorio di esperienze positive per la nostra regione, esperienze che non possono vedere inclusi i 5 stelle, se non altro per la differente e totale visione degli interventi.

Ribadiamo che se il Pd rinuncia ai giochetti ed ai ricatti dei 5 stelle, noi saremo fedeli ed operosi alleati, al contrario e siamo pronti, lavoreremo per creare un terzo polo, basato su proposte reali e realizzabili per rilanciare la nostra bella regione.



AZIONE PROVINCIA LA SPEZIA