Azione: "Allenze fatte col pallottoliere saranno bocciate dai liguri"

La Spezia - "Leggiamo sulla vostra testata le dichiarazioni di Moreno Veschi in merito a presunti punti di convergenza sul programma per la Liguria tra il suo partito e i 5 stelle. Premettiamo che non siamo interessati alla polemica nei confronti della Raffaella Paita, polemica piuttosto strumentale visto che non ha mai nascosto le sue perplessità su questo "apparentamento" con i 5 stelle, vorremmo però chiedere a Veschi se il suo partito è d'accordo sulla diminuzione del numero dei parlamentari, se è d'accordo sul meccanismo del reddito di cittadinanza che regala soldi anche a mafiosi e nullafacenti, se è d'accordo con i no vax sostenuti dai 5 stelle, sul blocco dei lavori sulla gronda, e su tutte quelle grandi opere per non isolare la Liguria dal sistema economico produttivo dell'Europa vessate dai 5 stelle a favore di un certo ambientalismo di facciata.

Crediamo che questo metodo forzoso di alleanze fatte più col pallottoliere che con i veri programmi, siano ancora una volta bocciati dai liguri, ma sempre con la responsabilità politica del Pd e dei suoi alleati.



AZIONE PROVINCIA DELLA SPEZIA