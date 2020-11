Avantinsieme e +Europa: "Governo dell'emergenza sanitaria sia affidato alla Ue"

La Spezia - Lorenzo Forcieri, leader di Avantinsieme, ha depositato una mozione di +Europa che chiede un ampliamento delle competenze dell'UE in materia di sanità pubblica in riferimento alle emergenze sanitarie transnazionali, quali le pandemie.

“L'emergenza sanitaria causata dalla pandemia ha evidenziato la necessità di rafforzare il ruolo dell'Unione europea nel coordinare l'attivazione e il governo di misure di contrasto alla diffusione del contagio in raccordo con Stati, Regioni ed enti locali.

Chiediamo la costituzione di una cabina di regia, intervento sanitario rapido e protezione civile dell'Unione europea per le emergenze sanitarie transnazionali: occorrono nuove competenze, occorre superare i limiti degli Stati-nazione.

La Costituzione italiana impone che la Repubblica tuteli «la salute come diritto fondamentale dell’individuo» (art. 32) e prevede che questa possa «in condizioni di parità con gli altri Stati» consentire a ''limitazioni di sovranità'' (art. 11).”

Ha dichiarato Diego Del Prato, coordinatore di più Europa: “la proposta, già approvata dai comuni di Parma, Pontedera e Lucca e depositata a Milano, Napoli, Palermo e Rimini, è utile a dare una scossa al Governo italiano perché si faccia promotore verso la UE di una proposta concreta, dopo che la presidente Von der Leyen e il PE si sono già espressi positivamente in tal senso.

Oltre alle questioni di merito mi piace sottolineare come questa iniziativa confermi e arricchisca il già proficuo rapporto tra noi e gli amici di Avantinsieme.”