Avantinsieme: "Toti faccia chiarezza sul numero dei contagi"

La Spezia - "Caro Presidente Toti,

in questi ultimi giorni, da più parti vengono sollevati dubbi sulla effettiva veridicità e sul significato dei dati liguri riguardanti l’epidemia in corso. Dubbi che impongono un intervento chiarificatore da parte sua e da parte degli uffici competenti.

Fin dall’inizio di questa immane tragedia abbiamo scelto di sostenere l’attività delle nostre istituzioni, comunali, regionali e nazionali, evitando qualsiasi polemica, consapevoli della gravità del momento.

Abbiamo sempre sostenuto e continueremo a sostenere ed apprezzare l’attività ed il lavoro prezioso dei nostri operatori sanitari (medici, infermieri, OSS...) e il loro spirito di abnegazione, che spesso purtroppo diventa spirito di sacrificio nel senso letterale del termine.

Questo lavoro rischia però di essere compromesso dalla confusione amministrativa che sembra regnare in Liguria e che appare anche dagli stessi numeri forniti su contagi, ricoveri, guariti. In particolare, c’è un dato ligure che è abnorme rispetto a quello di tutte le altre regioni. Ci riferiamo al numero dei casi in fase di definizione che passa da 1229 (27/3) a 1914 (1/4) in continuo aumento, che è anche 5/10/20 volte maggiore rispetto alle altre regioni, anche a quelle più grandi della nostra e che purtroppo hanno avuto fin dal primo momento numeri di contagiati decine di volte superiori a quelli della Liguria. Cosa significa questo dato anomalo? Cosa significa che ogni giorno ci sono migliaia di casi “in fase di definizione? Si tratta di un errore o è l’indicatore di qualcosa che non funziona come dovrebbe nell’organizzazione messa in atto nel suo complesso, come purtroppo temiamo?

Questa situazione va immediatamente chiarita e, nel caso, va individuato cosa non ha funzionato e va immediatamente corretto. Riteniamo quindi sia un suo preciso dovere fornire ogni chiarimento in merito ed intervenire in tal senso.

Pur comprendendo la complessità del momento e la difficoltà ad assumere sempre le decisioni più giuste, riteniamo che la trasparenza debba essere tale fino in fondo e che tutti debbano essere informati di ogni eventuale criticità, perché ognuno, in questa difficile fase della nostra storia, possa fare la sua parte avendo a disposizione il quadro esatto della situazione e della sua evoluzione, senza dubbi e incertezze, che possono risultare devastanti sulla tenuta di un quadro di doverosa e necessaria solidarietà".



Movimento Avantinsieme