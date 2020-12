Avantinsieme: "Personale infermieristico allo stremo, serve un radicale cambio di rotta"

La Spezia - Le condizioni in cui versa la sanità spezzina sembrano precipitare ulteriormente. Il personale medico ed infermieristico è allo stremo. Questo il messaggio del flash-mob organizzato stamani da medici ed infermieri davanti al Sant'Andrea. Avantinsieme non solo esprime la propria solidarietà ai manifestanti ma chiede che il presidente Toti intervenga al più presto affinché vi sia un radicale cambio di rotta nella sanità spezzina. Una dirigenza inadeguata al proprio ruolo, litigiosa ha spinto l'Asl 5 oltre l'orlo del precipizio. Usciamo dalla retorica dell'eroismo e dotiamo di mezzi, forze e supporto coloro che sono deputati non solo a combattere la pandemia, ma anche a tutelare la salute dei cittadini affrontando tutte le altre patologie che continuano a colpirli.



Il coordinamento

Avantinsieme - Alleanza Civica Liguria