AvantInsieme: "Un'Unione Europea più forte è l’unico futuro possibile per i nostri figli

La Spezia - Il direttivo del Movimento AvantInsieme riunitosi domenica 20 maggio in vista delle elezioni europee per il rinnovo del

Parlamento Europeo del 26 maggio ha deciso di sostenere convintamente l’Europa. "Il nostro supporto è indirizzato a tutti quei partiti che hanno messo al centro il futuro e lo sviluppo dell’Unione Europea. L’Unione rappresenta oggi un faro di speranza e democrazia in un mondo che rischia di non avere più punti di riferimento. È stata garanzia di pace e prosperità negli ultimi 70 anni. Per quanto possa apparire scontato dirlo, 70 anni di pace in Europa non sono mai esistiti".



Chiedono all’Europa, più tutela dei diritti, più concorrenza, e non accettiamo che qualcuno ci proponga di

rinchiuderci nel nostro piccolo mondo ad ascoltare le paure. "In un mondo in cui la globalizzazione è stata opportunità per tanti, e fonte di paura per alcuni, vogliamo che l’Europa rappresenti uno scudo per tutti i cittadini dei paesi membri. Chiediamo in Europa più equità fiscale, per uniformare i diritti dei lavoratori, per limitare il dumping sociale, per creare un futuro industriale fatto di energia pulita e rispetto dell’ambiente. Crediamo nell’Europa dei cittadini, delle città, delle regioni, in cui sentirsi uniti, in cui sentirsi italiani ed europei e in cui si condividano vantaggi ma anche responsabilità e doveri".



"Come tutti sappiamo che il percorso di costruzione dell’Europa è un percorso difficile, ma nel mondo che ci aspetta solo una voce unica di tale impatto e potenza potrà garantirci pace e prosperità. Domenica, chiediamo a chi ha condiviso il nostro percorso civico negli ultimi due anni, e a tutti i cittadini, di sostenere i partiti chiaramente europeisti, perché una Unione più forte è l’unico futuro possibile per i nostri figli. Viva l’Italia, viva l’Europa, viva l’Unione Europea".