Autostrade, Paita:"Responsabilità di chi governa da 5 anni"

La Spezia - “Non c’è cosa più odiosa delle polemiche di fronte ad una situazione di disagio, e le eviterei volentieri anche oggi, ma Toti mi costringe a ricordargli alcuni semplici dati. Governa da 5 anni e non esiste una sola opera alternativa o ulteriore rispetto a quelle attuali che sia stata progettata dalla sua giunta. Sono rimaste bloccate molte infrastrutture (per esempio Aurelia bis Spezia e Savona) durante il suo mandato di governo senza che muovesse un dito. Non è in grado di far sentire la sua voce con autorevolezza quando si tratta di programmare cantieri che aprono e chiudono a sua insaputa. Frana tutta la Liguria ma i soli interventi in corso sono quelli del governo Renzi”. Così Raffaella Paita, capogruppo di Italia Viva in Commissione Trasporti alla Camera, risponde al governatore della Liguria.

“Se in questo territorio viviamo una emergenza continua sarà sempre e solo colpa degli altri o magari chi ha governato cinque anni dicendo che andava tutto bene qualche responsabilità la porta con sé?” Conclude.