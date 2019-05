Autobus a fuoco in Viale San Bartolomeo, Battistini chiede una commissione regionale

La Spezia - "L’incendio che si è sviluppato l'altra sera su un autobus Atc, e che per fortuna non ha avuto conseguenze sulle persone, è un campanello d’allarme da non sottovalutare sull’attuale stato del parco mezzi dell’azienda. Del resto, purtroppo, non è il primo episodio di questo tipo che avviene sui mezzi pubblici spezzini". Lo afferma il consigliere regionale di Italia in Comune, Francesco Battistini, commentando quanto accaduto mercoledì sera in Viale San Bartolomeo.



"Al di là delle rassicurazioni di rito, da parte dei vertici aziendali, è necessario che la Regione, competente per il trasporto pubblico locale, prenda conoscenza, nel dettaglio, della situazione attuale dei mezzi in servizio, dei piani di manutenzione, ordinaria e straordinaria, previsti e della loro effettiva attuazione. Per questo chiederemo una commissione in consiglio regionale per audire, oltre ai vertici aziendali, il sindaco della Spezia, i responsabili del Tpl in Provincia della Spezia e le sigle sindacali.

E’ necessario capire cosa sia successo all’autobus in Viale San Bartolomeo e prevenire ulteriori possibili rischi", conclude Battistini.