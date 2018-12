Auguri ai fornelli per la Pucciarelli: "Speriamo che economia riparta"

Messaggio social della senatrice leghista.

La Spezia - Auguri di buon anno dai fornelli per la senatrice santostefanese della Lega Stefania Pucciarelli. Intenta a rimestare in pentola, con tanto di grembiule griffato Lega, l'esponente del Carroccio ha rivolto via Facebook un breve messaggio ai sostenitori. “E' stato un 2018 con tante novità per la nostra nazione – ha esordito l'ex segretario provinciale leghista -. Finalmente c'è un nuovo governo che ha messo in atto tantissime trasformazioni. Per la prima volta siamo andati in Europa non con il cappello in mano ma con la dignità del popolo italiano, che il 4 marzo ha votato per il cambiamento. Speriamo che con la legge di bilancio votata in questi giorni l'economia possa ripartire per far sì che i nostri giovani non siano più costretti a espatriare ma possano lavorare in Italia”.