Attacchi ad Anpi e Ghiglione, Peracchini: "Costituzione nostro faro"

L'intervento del primo cittadino della Spezia.

La Spezia - “La politica è la più alta attività umana perché deve generare concordia fra le parti, senza saremmo completamente perduti. Per questo trovo vergognosi gli insulti e le minacce, via social e non solo, che si sono verificati negli ultimi giorni nella nostra Città". Il sindaco della Spezia Pierluigi Peracchini interviene con una nota per commentare le recentissime e tetre vicende spezzine: uno striscione del gruppo di estrema destra Lotta Studentesca rivolto all'Anpi e le minacce social rivolte a Lara Ghiglione, segretario provinciale della Cgil. "La Costituzione è il nostro faro nella notte e il nostro comune denominatore - continua il primo cittadino della Spezia - : la democrazia va costruita giorno per giorno e le istituzioni devono assolvere a questo fondamentale compito. Per questo richiamo tutti alla massima responsabilità e invito tutti a volgere le nostre forze alla costruzione di una città unita che ripudi sempre la violenza”.