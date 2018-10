Atc, promozioni sospette? "Intanto aumentano le tariffe e chiedono sacrifici ai lavoratori"

La Spezia - "Da quando è arrivata la nuova gestione ci vengono chiesti sacrifici per contenere le spese dell'azienda, anche per i tagli annunciati dal Comune capoluogo. Questo si è tradotto nell'aumento del biglietto multiplo da dieci corse e nella minaccia di licenziamenti, ma nel frattempo spuntano all'orizzonte movimenti interni al personale che non hanno una spiegazione logica". A parlare è un lavoratore di Atc Esercizio, visibilmente alterato per quello che sospetta stia accadendo all'interno dell'azienda.



Mentre si dice che mancano risorse per fare qualunque cosa, anche per dare una piccola borsa di studio ai figli dei dipendenti che si laureano, circola con insistenza la voce che un esponente di spicco di una sigla sindacale sia in procinto di fare un triplo salto mortale, ottenendo una promozione da autista a quadro, motivata più da motivazioni politiche che aziendali. E' davvero possibile che accada una cosa del genere? Forse basteranno poche ore per scoprirlo.