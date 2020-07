Atc, in house rinviato. Lega contro Masinelli: "Taglia senza informare"

La Spezia - Meno di un mese fa dall'incontro tra Provincia e sindacati era emersa la volontà di procedere lestamente verso l'affidamento in house del trasporto pubblico locale spezzino, con l'idea di completare il percorso a gennaio 2021. Ma non andrà così, l'in house dovrà attendere: a sancirlo, la delibera approvata ieri in consiglio provinciale, che va a prorogare di oltre un anno (fino al 31 luglio 2021, quando saranno passati 12 mesi dai titoli di coda ufficiali sull'emergenza sanitaria) sia il servizio di Tpl nella sua configurazione attuale, sia – anche quello è trasporto pubblico – il trasporto via mare tra Porto Venere e Palmaria. Come spiegato dalla dott.ssa Benacci, la 'proroga Covid', messa in campo dal legislatore nazionale nell'ambito del Decreto Cura Italia, “parte da due questioni importanti: la situazione d'emergenza sanitaria e la conseguente forte diminuzione della domanda da parte dell'utenza. L'obbiettivo del legislatore è contenere il servizio mantenendo la continuità aziendale. Il percorso per l'affidamento in house, intrapreso nel dicembre 2019, vede ad oggi compromessi gli elementi necessari a definire il contratto nei suoi aspetti iniziali”. Occorre quindi attendere, cogliendo l'opportunità della proroga. La funzionaria ha aggiunto che “nei mesi di emergenza sanitaria c'è stata una grande collaborazione con Atc e Cooperativa barcaioli che ha consentito di allestire i servizi minimi”.



La pratica non ha ricevuto voto favorevole di tutti i consiglieri. A storcere un po' il naso – astenendosi in sede di voto – sono stati il capogruppo della Lega, Alessandro Rosson, consigliere con delega proprio al Tpl, e la consigliera Patrizia Saccone, indipendente vicina al Carroccio. Entrambi si sono mostrati critici verso la gestione della rimodulazione del servizio da parte di Atc in questi mesi complicati. “Sono state tagliate delle un sacco corse senza che io, delegato al Tpl, ne fossi informato – ha affermato Rosson -. Che delega ho se da Masinelli (amministratore delegato Atc Esercizio, ndr) non so mai niente? Taglia le corse e non mi informa. Non voglio andare a sindacare sulla gestione interna dell'azienda, ma mi pare che questa risponda alla Provincia e ai consiglieri. Atc prende gli stessi soldi ma taglia le corse, gradirei quindi che le scelte fossero condivise con il sottoscritto e con il consiglio”. Un riferimento, quest'ultimo, al fatto che al momento, per legge, la Provincia sia tenuta a pagare ad Atc la tariffa piena indipendentemente dai chilometri fatti, come a servizio ordinario quindi (con lo scopo di far sopravvivere l'azienda). “Potrei anche darle ragione, se ci trovassimo in una situazione normale, ma si è trattato di un'emergenza straordinaria”, ha ribattuto il presidente Pierluigi Peracchini.



Il rincaro della Saccone: “C'è un problema di metodo: a Masinelli riconosco grandi abilità visione, ma a volte dimentica che guida un'azienda pubblica, quindi deve sottoporsi al vaglio degli organismi politici. Prima di far scelte e assumersene ogni responsabilità occorre che le condivida con il presidente, con il consiglio, quantomeno con il consigliere delegato”. Voto favorevole da parte della consigliera Claudia Gianstefani (La Spezia Polare), la quale tuttavia ha a sua volta rilevato che “sarebbe utile che Atc coinvolgesse maggiormente l'amministrazione e il consiglio provinciali, per quanto sia vero anche che una pandemia è una situazione estrema e ci sono decisioni da prendere in modo repentino”. Pollice verso per il bus a chiamata, “una scelta che ha creato disagio all'utenza”. Pratica infine passata con il sì di tutta l'assemblea eccezion fatta, come detto, per le astensioni di Rosson e Saccone.