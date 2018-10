Atc, Nobili: "Fusione buona idea del centrosinistra, questa amministrazione fa cassa col Tpl"

La Spezia - "La fusione tra Atc e Atc Mobilità e parcheggi rappresenta il passo finale di un percorso iniziato con la precedente amministrazione. Quindi anche quella era una scelta giusta. Non ho ancora sentito nessuno dell’attuale maggioranza dirlo con chiarezza. Il trasporto pubblico ha bisogno di particolare attenzione". La consigliera comunale del Pd Dina Nobili interviene così nel dibattito che fa seguito al licenziamento della delibera sulla riorganizzazione societaria del gruppo Atc, in vista della discussione in consiglio comunale prevista per la serata di lunedì.



"I tagli effettuati da questa amministrazione avranno ripercussioni importanti anche dal punto di vista occupazionale. Pensare che durante la discussione di bilancio era stato dichiarato che il taglio non era dovuto a problemi nel reperire le risorse, ma per giustizia nei confronti dei cittadini. Se fosse stato vero - domanda Nobili - perché non finanziare alcuni servizi che erano stati reputati importanti dall’assessore? La verità è che questa

amministrazione ha voluto fare cassa con il Tpl. Vedremo. Noi vigileremo con attenzione convocando le parti in commissione. Ora, con la legislazione regionale mutata con il ritorno ai bacini provinciali, noi chiederemo di partire dalla valutazione dell’affidamento in house: chiederemo di non partire in quarta sulla gara. E di fare un percorso partecipato e aperto. Questo è il momento delle scelte e questo è il momento del confronto".