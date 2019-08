Asti solidale con Cenerini: "Una denuncia utile per chi l'ha sporta per farsi leader di una parte"

La Spezia - "Spesso una mezza verità diventa una bugia intera e di questo i social finiscono per amplificarne portata. Fabio Cenerini usa spesso un linguaggio privo di perifrasi ma mai ho rilevato da parte sua altro che constatare gli accadimenti dei fatti con un commento che, al di là che mi ci riconosca o meno, reputo parte dell'agone politico". Paolo Asti, assessore comunale al Turismo, commenta così la notizia della querela intentata da parte di Aleksandra Matikj, presidente del Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione, nei confronti del capogruppo spezzino di Toti - Forza Italia.



"Per questo - prosegue Asti - voglio esprimere al capo gruppo di Forza Italia la mia personale solidarietà a fronte di una denuncia che se da un lato non è utile ad abbassare i toni, dall'altro è utile al denunciante per farsi leader di una parte in cerca di leader".